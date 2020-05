Bundesliga: 62 Stadionverbote verhängt

Erst am Montag kommt es zu einer weiteren Aussprache zwischen den Rapid-Verantwortlichen und beleidigten Hardcore-Fans. "Ich hätte gerne vor dem Sonntagsspiel gegen Ried eine Lösung gesucht, das wurde von den Fanvertretern leider abgelehnt", erzählt Klubservice-Leiter Andy Marek.



In der Mannschaft herrscht hingegen blendende Stimmung. Nach dem 4:1 gegen Valencia wurde am Donnerstag auf hohem Niveau trainiert. Christoph Saurer musste nach einem Hexenschuss pausieren, Deni Alar bekam einen Tag Pause.