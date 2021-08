Bundesliga live: So steht es bei Rapid, Austria und Sturm Graz

Rapid möchte nach der leicht verschmerzbaren Europacup-Niederlage auf Zypern am Sonntag (17 Uhr) in der Bundesliga in Altach wieder anschreiben. Die Wiener sind direkt von Larnaka nach Vorarlberg weitergereist, wo sie wie beim ersten Heimerfolg der noch jungen Saison in der Vorwoche gegen den WAC erneut voll punkten wollen. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer ist in Altach seit sechs Spielen unbesiegt, allerdings gelang dabei nur ein Sieg.