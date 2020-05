Bremen dreht das Spiel gegen Köln

Was wäre Werder Bremen ohne Claudio Pizarro? Wohl nicht im Spitzenfeld der Deutschen Bundesliga. Am Samstag befanden sich die Bremer im Heimspiel gegen den 1. FC Köln schon auf der Verliererstraße. Clemens (3.) und Podolski (45.) hatten die Gäste bis zur Pause mit 2:0 in Führung gebracht.



Doch dann drehte Pizarro auf und die Partie um. Der Peruaner erzielte in der zweiten Hälfte einen Hattrick, Bremen - mit Marko Arnautovic und Sebastian Prödl in der Startelf - siegte noch mit 3:2. Allerdings hatten es sich die Kölner auch selbst schwer gemacht.



Sereno wurde nach einem Foul im Strafraum an Bremen-Stürmer Rosenberg ausgeschlossen, Pizarro verwertete den verhängten Elfmeter zum 2:2. Zwölf Minuten vor Schluss humpelte Ammar Jemal verletzt vom Platz. Da die Kölner schon drei Mal gewechselt hatten, war man nur mehr zu neunt. Dies nützte Pizarro zu seinem dritten Tor. Pech hatte Arnautovic, er traf bei seinem Comeback nach seiner Rotsperre einmal die Latte.



Eine weitere Reus-Show bescherte Gladbach-Trainer Lucien Favre einen Sieg bei seinem Ex-Klub Hertha BSC. Mit seinen Saisontoren Nummer sechs und sieben sorgte der deutsche Teamspieler für einen 2:1-Sieg der Mannschaft des erneut umsichtigen Martin Stranzl.