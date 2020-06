Kaka, Ronaldinho und Robinho nicht zur WM

Die 23 Katzen sind aus dem Sack. Brasiliens Teamchef Felipe Scolari hat am Mittwoch seinen Kader für die Heim-WM vorgestellt. Im 23-Mann-Aufgebot fehlen klingende Namen wie Ronaldinho, Kaka und Robinho. Scolari setzt nicht mehr auf die Routine der Superstars.

Ansonsten gab es keine Überraschungen, sieht man von Napoli-Legionär Henrique ab, der in der Serie A erst wenige Liga-Spiele absolviert hat. In der Abwehr vertraut Scolari Dante, David Luiz, Thiago Silva, Dani Alves, Maicon und Marcelo, im Mittelfeld ist Luiz Gustavo von Wolfsburg mit von der Partie. Hulk und Barcelona-Superstar Neymar dürfen im Angriff brillieren. Der ehemalige Milan-Stürmer Pato, derzeit bei Sao Paolo in Diensten, wurde vom Teamchef nicht berücksichtigt.