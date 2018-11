Bosnien-Star Edin Dzeko: "Der Fußball dient als Druckventil"

Sein Heimatland fiel auseinander, als er fünf war. Seine Kindheit verbrachte er in einer belagerten, die Jugend in einer vom Krieg zerstörten Stadt. Aus der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Bosnien-Herzegowina, heute eines der ärmsten Länder Europas, schaffte er den Sprung in die große Fußballwelt.

Heute ist Edin Dzeko, 32, nicht nur in seiner Heimat eine Marke, sondern auch der einzige Spieler, der in drei der Top-5-Ligen mindestens 50 Tore erzielt hat. Für die Nationalmannschaft traf der Kapitän in 96 Partien 55 Mal, so oft wie kein anderer in der Geschichte des jungen Staates. Stets im Rampenlicht zu stehen, ist Dzeko also gewohnt. Ob auf dem Feld als Anführer oder auf dem Red Carpet an der Seite seiner Frau Amra Silajdzic, die als Model tätig ist. Der bosnische Fußball-Verband ermöglichte dem KURIER vor dem heutigen Spiel ein Interview mit dem Star von AS Roma.

KURIER: Wie groß ist Ihre Vorfreude auf das Spiel in Wien? Immerhin werden viele bosnische Fans im Stadion sein. Edin Dzeko: Ich freue mich auf jedes Spiel mit dem Nationalteam und weiß, dass viele Bosnier da sein werden. Sie nutzen jedes Gastspiel von uns, um ein Stadion zu füllen. Österreich ist nah, auch deshalb wird seit Wochen darüber gesprochen, wie man nach Wien gelangen kann.

Glauben Sie, dass Bosnien-Herzegowina der erste Platz in der Gruppe noch zu nehmen ist?

Das Spiel gegen Österreich wird ausschlaggebend sein. Gewinnen wir, ist uns Platz eins nicht mehr zu nehmen. So müssten wir das Duell zwischen Österreich und Nordirland nicht abwarten. Wir wollen am Donnerstag alles geben, damit wir nicht zittern müssen.