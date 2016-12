Am Mittwoch um 11 Uhr verkündete der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach die Trennung vom zuletzt glücklosen Trainer Andre Schubert. Wenige Stunden nach der Entlassung des Mannes, der die "Fohlen" in der vergangenen Saison in die Champions League, geführt hatte, soll der Nachfolger bereits feststehen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sich der Tabellen-14. mit Ex-Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking geeinigt haben. Der 52-Jährige selbst war in Wolfsburg erst Mitte Oktober wegen des schwachen Saisonstarts entlassen worden.