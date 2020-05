Nächster Schritt zum großen Ziel

Wir sind nicht so weit von unseren Zielen entfernt, dass man sie nicht sehen könnte“, sagte Dortmund-Trainer Jürgen Klopp vor dem Spiel. „Wir haben in diesem Wettbewerb ganz, ganz Großes vor.“ Tatsächlich können die Deutschen auch nach der Partie gegen Donezk weiter von großen Zielen Träumen.

In der deutschen Bundesliga liegt Dortmund 17 Punkte hinter Bayern München. Im Pokal scheiterte man vor einer Woche gegen die Bayern. Doch in der Champions League steht Dortmund erstmals seit 15 Jahren wieder unter den besten acht Teams. Nach dem 2:2 in der Ukraine besiegten die Deutschen am Dienstag Schachtar Donezk vor 65.829 Zuschauern 3:0.