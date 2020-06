Blatter hat einen starken Gegenkandidaten

Joseph Blatter hat vier Monate vor der Präsidentschaftswahl des Fußball-Weltverbandes die UEFA scharf attackiert. „Sie wollen mich loswerden. Die Opposition kommt, es ist schade das zu sagen, aus Nyon von der UEFA“, sagte der 78 Jahre alte Schweizer in einem Interview des US-Senders CNN und warf dem europäischen Dachverband und dessen Präsidenten Michel Platini vor, „nicht den Mut zu haben“, einen Kandidaten aus den eigenen Reihen zu nominieren.

Neben Amtsinhaber Blatter haben sein Vize Prinz Ali bin Al-Hussein, der frühere FIFA-Funktionär Jérôme Champagne und der ehemalige französische Nationalspieler David Ginola ihre Kandidaturen für die Wahl am 29. Mai angekündigt. Zuletzt hatte sich auch der niederländische Spielervermittler Mino Raiola ins Gespräch gebracht. Am Montag teilte Michael van Praag mit, dass er antreten werde. Der 67-jährige Präsident des niederländischen Verbandes wollte am Dienstag der FIFA die benötigten Unterstützungsschreiben von fünf Verbänden schicken. „Es ist allgemein bekannt, dass ich mir große Sorgen um die FIFA mache“, sagte Van Praag. Der 67-Jährige ist ausgesprochener Kritiker Blatters.