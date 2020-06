Bestechungsversuch im Fußball-Unterhaus

Der USC Seitenstetten, abstiegsbedrohter Zwölfter in der 2. NÖ-Landesliga West, wurde am vergangenen Wochenende Zeuge eines Bestechungsangebotes, das einen ehemaligen Schiedsrichter und einen Beobachter stark belastet. Vorerst gilt die Unschuldsvermutung.



Ein Vermittler – ein ehemaliger Schiedsrichter – bot dem Verein telefonisch für 800 Euro die Hilfe der Schiedsrichter an. Der Ablauf war simpel. Die Kontaktperson des Vermittlers, ein aktiver Schiedsrichterbeobachter, würde vor Ort für den "richtigen" Ablauf des Spieles sorgen und die Schiedsrichter vor dem Spiel darüber informieren, das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken. Nach dem Spiel sollte ein Seitenstettner Funktionär dem Kontaktmann das Geld in einem Kuvert auf dem Parkplatz überreichen.