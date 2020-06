Bei der Fitness gibt es keine Fairness

Spaniens Teamchef Del Bosque beschäftigte nach dem 2:0 gegen Frankreich in erster Linie die wesentlich kürzere Regenerationsphase seiner Schützlinge. "Wir waren am Schluss müde. Und unserer Rivale hat 48 Stunden mehr Ruhe. Das ist ein kleines Handicap." Die Spanier bekamen deshalb nach der Rückkehr im Morgengrauen im polnischen EM-Quartier in Gniewino den ganzen Sonntag frei.

Ähnlich wie den Portugiesen erging es in Tagen wie diesen den Deutschen. Als England und Italien am Samstag den Halbfinalisten ermittelten, hatten die Deutschen nach ihrem Aufstieg vom Freitag einen lockeren Trainingstag und einen freien Sonntag hinter sich gebracht.



Kapitän Philipp Lahm verbrachte ihn mit seiner Ehefrau und schaltete ein wenig ab. "Ein bisschen raus aus dem Hotel schadet nie", sagte der 28-Jährige, der in Kürze erstmals Vater wird. "Meiner Frau geht es gut, wir freuen uns natürlich", berichtete der Münchner. Am Abend richtete man im deutschen Camp den Fokus schon auf das kommende Spiel. Lahm: "Da war meine Frau gezwungen, das Viertelfinale zwischen England und Italien mit anzuschauen."