Bayern zu Gast bei Quälix

Während Mainz mit einem Erfolg gestartet ist, holte der SC Freiburg nur einen Punkt gegen den FC Augsburg. Die Form spricht also für die Mainzer, doch die Statistik für Freiburg: Bereits in den Saisonen 2009/'10 und 2010/'11 siegte Freiburg in den direkten Duellen jeweils mit 1:0.



Mönchengladbach ( Martin Stranzl fehlt weiterhin verletzt) empfängt Stuttgart. Beide Teams sorgten zum Auftakt für Überraschungen. Gladbach triumphierte auswärts bei den Bayern mit 1:0, Stuttgart feierte mit dem 3:0 gegen Schalke seinen höchsten Auftaktsieg seit 15 Jahren. Martin Harnik, der dabei mit seinem Kopfball zum 2:0 erfolgreich war, wird wieder im Einsatz sein.



Ob David Alaba spielen darf, ist ungewiss. Die Bayern sind zu Gast bei ihrem Ex-Trainer Felix Magath in Wolfsburg.