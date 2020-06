Bayern München und Atlético Madrid weiter

Uli Hoeneß hat derzeit wenig zu lachen. Der 62-jährige Präsident des FC Bayern steht derzeit in München wegen Steuerhinterziehung vor Gericht, der Druck der Öffentlichkeit wird immer größer.

Den Besuch in der Allianz-Arena ließ er sich am Dienstagabend aber nicht nehmen. Mit regloser Miene saß er auf der Ehrentribüne und sah souveräne Bayern, die im Achtelfinale gegen Arsenal ihren 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in London verwalteten.

Die Guardiola-Mannschaft dominierte über weite Strecken, doch es dauerte bis zur 55. Minute, ehe Schweinsteiger ungedeckt zum Schuss kam und aus kurzer Distanz zum 1:0 traf. Zwei Minuten später setzte sich der deutsche Arsenal-Stürmer Lukas Podolski mit einem Schubser gegen Philipp Lahm durch und knallte den Ball aus spitzem Winkel zum 1:1 ins Netz.

In der Nachspielzeit verschoss Thomas Müller einen Elfmeter, David Alaba spielte durch, Bayern stieg ins Viertelfinale auf, Hoeneß ging nach Hause – und war noch immer nicht glücklich.