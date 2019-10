Bayern gegen Tottenham: Ein CL-Duell der Torjäger

Es war einmal vor 18 Jahren. Im Jahr 2001 trafen Juventus und Leverkusen in Turin aufeinander, gleich zwei Mal in Folge war der Nebel Spielverderber. Sowohl am 21. November as auch am 28. November musste die Partie verschoben werden. Tags darauf konnte gespielt werden, Leverkusen verlor vor nur 6.000 Zuschauern 0:4. Diesmal bekommen es die ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic mit Superstar Cristiano Ronaldo zu tun. Baumgartlinger stand dem Portugiesen schon bei der EURO 2016 beim 0:0 in Paris gegenüber, Dragovic war für dieses Spiel damals gesperrt.

Leverkusens Sportchef Rudi Völler räumt nach dem 1:2 gegen Lok Moskau seiner Mannschaft durchaus Chancen ein. "Natürlich ist Juventus der Favorit. Sie sind eine der Mannschaften, die den Titel holen kann. Aber wir sind auch ein unangenehmer Gegner. Uns muss man erst mal schlagen."