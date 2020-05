Bayern - Fürth zum Nachlesen

Ergebnisse vom Samstag, Bundesliga:

Hoffenheim - Mönchengladbach 0:0 (0:0)

Mainz - Freiburg 0:0 (0:0)

Wolfsburg - Stuttgart 2:0 (0:0)

Leverkusen - Frankfurt 3:1 (2:0)



Bayern München - Greuther Fürth 2:0

Tor: Mandzukic (26., 61.)

90+1. Das Spiel ist aus. Geduldige Bayern gewinnen gegen überforderte Gäste mit 2:0.

90. Eine Minute wird nachgespielt.

89. Beinahe ein Geniestreich von Robben. Der Außenbahnspieler will Hesl überlupfen, dieser lässt sich aber nicht überraschen.

88. Die Münchner spielen die Partie kräfteschonend zu Ende.

85. Mario ersetzt Mario. Gomez kommt für Mandzukic in die Partie.

83. In typischer Robben-Manier zieht der Niederländer nach innen, sein Schuss wird im letzten Moment abgeblockt.

82. Verzweifelter Schuss von Stefan Fürstner aus über 20 Metern. Weit drüber.

79. Nach einem Eckball der Bayern faustet Hesl den Ball fast senkrecht in die Luft. Glück nur, dass kein Bayern-Spieler davon profitieren kann.

77. Azemi schießt aus spitzem Winkel aufs Tor von Neuer. Kein Problem für den Nationalkeeper der Deutschen.

75. Shaqiri und Robben sind motiviert, wollen sich beweisen.

73. Dem Tabellenschlusslicht fehlen schlicht und einfach die Mittel, um den Rekordmeister in Bedrängnis zu bringen.

71. Es ist nur schwer vorstellbar, dass hier aus Bayern-Sicht noch etwas anbrennt.

69. Jetzt wechseln auch die Bayern: Toni Kroos und Thomas Müller gehen raus, Arjen Robben und Xherdan Shaqiri kommen ins Spiel.

67. Wechsel bei Fürth: Nöthe geht, Azemi kommt.

64. Mario Mandzukic holt Greuther Fürth damit in der "Torschützenliste" ein. Der Kroate hat mit elf Saisontoren so viele wie die gesamte Gastmannschaft.

63. David Alaba holt die nächste Ecke heraus.

61. TOR für die Bayern. Eckball Toni Kroos, Kopfball Mario Mandzukic - 2:0!

60. Guter Freistoß von Kroos. Hesl kann den Ball gerade noch über die Latte drehen.

59. Starke Aktion von Ribery! Der Franzose lässt zwei Gegenspieler stehen, spielt einen Doppelpass mit Kroos, kann den Ball aber nicht perfekt mitnehmen.

54. Riesenchance für Fürth - erstmals in dieser Partie! Stieber hat im Strafraum alle Zeit der Welt, spielt quer, aber Daniel van Buyten klärt in höchster Not. Das hätte der Ausgleich sein müssen.

52. Etwaige Konterambitionen der Fürther werden im Keim erstickt.

50. Am Spielverlauf hat sich auch nach dem Seitenwechsel nichts geändert. Die Bayern dominieren und kontrollieren. Die Fürther verschanzen sich am eigenen Strafraum.

47. Wechsel gab es keine.

46. Weiter geht's.

45. Pause in München. Die Hausherren führen verdient, tun sich gegen tief stehende Fürther aber nicht leicht.

44. Da ist doch tatsächlich Fürth mal im Angriff. Stieber setzt sich auf links durch und bringt den Ball zur Mitte. Die Hereingabe stellt die Bayern-Abwehr aber nicht vor große Probleme.

42. Ribery scheint seine Topform konserviert zu haben. Er ist ein stetiger Unruheherd.

41. Wieder Eckball für die Münchner.

40. Alabas Freistoß wird von der Mauer abgefälscht und gerät zur Bogenlampe. Hesl fängt ihn runter.

39. Wieder eine gute Freistoßposition für die Bayern. Halbrechte Position. Alaba legt sich den Ball zurecht.

38. Der Herbstmeister hat alles unter Kontrolle.

36. Nächste Topchance der Hausherren. Diesmal ist Müller der Vorbereiter, Mandzukic stolpert den Ball daneben.

34. Riesenchance für die Bayern. Ribery legt den Ball zurück Richtung Elfmeterpunkt, Thomas Müller schießt mit links drüber. Da wurde er völlig alleingelassen.

33. Van Buyten versucht es mit Gewalt. Ohne Erfolg.

32. Kroos bringt den Ball zur Mitte, die Fürther klären, begehen aber gleich das nächste Foul. Gute Freistoßposition.

31. Baba trifft Ribery mit der Hand im Gesicht. Gelb und Freistoß.

30. Eine halbe Stunde ist gespielt. Die Bayern glänzen noch nicht, führen aber mit 1:0. Unverdient ist das angesichts der Spielanteile nicht.

29. Kroos zieht mit seinem schwächeren Linken aus 18 Metern ab. Deutlich daneben.

29. Mit solchen Fehlern wird es als krasser Außenseiter schwierig, hier etwas mitzunehmen.

26. TOR für die Bayern! Fürth-Keeper Wolfgang Hesl lässt einen eigentlich harmlosen Schuss von Mario Mandzukic passieren. Dieses Tor darf er nie und nimmer kassieren.

25. Beste Chance des Spiels. Nach dem Eckball kommt Mandzukic an den Ball, stoppt ihn mit der Brust und zieht aus kurzer Distanz ab. Abgeblockt.

24. Doppelpass zwischen Alaba und Ribery. Die Hereingabe des Österreichers wird zur Ecke geklärt.

22. Bislang geht die Fürther Defensivtaktik auf.

21. Nach Freistoß von Toni Kroos kommt Dante zum Abschluss. Sein Schuss aus sieben Metern Torentfernung wird im letzten Moment abgeblockt.

20. Die weiten Bälle der Gäste kommen nicht an.

18. Die Bayern schnüren Fürth ein.

17. Gefühlte 100 Prozent Ballbesitz für die Hausherren.

14. Noch läuft es nicht so richtig rund bei den Bayern. Die Gäste versuchen den jeweiligen Gegenspieler schon bei der Ballannahme zu stören.

12. Kroos tritt die Ecke, Martinez kommt zum Kopfball. Knapp daneben.

11. Wieder kommt Ribery über rechts, sein Schuss wird abgefälscht. Ecke.

10. Der Herbstmeister schiebt eine ruhige Kugel, will nicht auf Biegen und Brechen ein frühes Tor erzwingen.

9. Ein abgefälschter Ribery-Schuss sorgt erstmals für etwas Gefahr.

8. Die Fürther sind sehr aggressiv und attackieren die Bayern früh.

5. Alaba zieht auf links einen ersten Sprint an und wird von Sararer mit einem Foul gestoppt.

4. Konter der Gäste. Mandzukic begeht ein taktisches Foul an Zimmermann und unterbindet den Angriff.

3. Die Bayern lassen die Kugel in den eigenen Reihen laufen. Plötzlich kommt Ribery über rechts und will Mandzukic per Stanglpass ins Spiel bringen. Sobiech klärt zur Ecke.

2. Ausverkauftes Haus in München.

1. Fürth stößt an. Los geht's.

0. Die Fürther gehen mit dieser Elf in die Partie: Hesl - Baba, Kleine, Sobiech, Zimmermann - Pekovic - Petsos, Fürstner - Stieber, Nöthe, Sararer

0. Die Aufstellung des Rekordmeisters: Neuer - Alaba, Dante, van Buyten, Lahm - Schweinsteiger, Martinez - Ribery, Kroos, Müller - Mandzukic

0. Die Abschiedstournee von Jupp Heynckes geht in die erste Runde, gaben die Bayern doch unter der Woche die Verpflichtung von Star-Trainer Pep Guardiola bekannt.

0. Über die Favoritenrolle muss man also nicht viele Worte verlieren. Alles andere als ein Sieg der Münchner wäre eine faustdicke Überraschung.

0. Es empfängt der überlegene Tabellenführer das Schlusslicht.

0. Herbstmeister Bayern München startet heute gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth in die Rückrunde.