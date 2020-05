Bayern "ein galaktisches Team"

Und wenn schon alle aktuellen Statistiken für die Bayern sprechen, so gibt es doch ein gutes Omen für die Neapolitaner. Denn Italien ist für die Bayern in der Champions League kein gutes Pflaster. Von bislang elf Partien bei italienischen Klubs wurden sechs verloren. Zwei endeten unentschieden, drei konnten gewonnen werden.



Nach dem 1:0-Sieg bei Inter Mailand beim bislang letzten Auftritt in Italien im Frühjahr dieses Jahres verloren die Bayern das Rückspiel in München mit 2:3 und schieden im Achtelfinale aus. Vor 22 Jahren gastierten die Bayern auch schon einmal in Neapel. Im Halbfinale des UEFA-Pokals verloren sie im April 1989 mit Trainer Jupp Heynckes das Hinspiel mit 0:2 und verpassten nach einem 2:2 im Rückspiel den Einzug in die Endspiele.



"Bayern? Das ist eine galaktische Mannschaft", meint Napoli-Coach Walter Mazzarri vor dem Duell in der Gruppe A. Aber auch die Bayern zollen ihrem Herausforderer Respekt. "Wir dürfen Neapel unter keinen Umständen unterschätzen und wollen Tabellenführer bleiben, das heißt auf keinen Fall verlieren", sagte Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Montag.