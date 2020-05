Basel lässt mit Dragovic ManUnited zittern

Wenn Aleksandar Dragovic am Sonntagabend ins Teamcamp nach Bad Tatzmannsdorf einrückt, dann wird er seinen Kollegen und Interims-Teamchef Willibald Ruttensteiner einiges zu sagen haben. Er kann ihnen zum Beispiel die Geschichte erzählen, wie er mit dem FC Basel in Manchester gegen United knapp vor dem Sieg stand. Im Old Trafford, dem Theatre of Dreams, wurde fast ein Traum für den Innenverteidiger wahr.



Dabei sah es nach einem gemütlichen Abend für Manchester United aus. Denn Welbeck brachte die Engländer gegen den FC Basel innerhalb von zwei Minuten früh 2:0 in Führung.

Doch Basel kämpfte sich nach dem Wechsel ebenfalls mit einem Doppelschlag zurück ins Spiel. Fabian Frei verkürzte mit einem Schuss auf 1:2, Alexander Frei glich nach einer Traumflanke des Ex-Salzburger Markus Steinhöfer per Kopf aus.



Ebenfalls ein Frei, wieder Alexander, verwertete einen Elfmeter zum 3:2. Der große Triumph blieb Basel dennoch verwehrt, weil Young in der Schlussminute für Manchester ausglich.