Barcelona besiegt Real

Barcelona hat sich im Kampf um den Aufstieg ins spanische Cup-Semifinale gegen Real Madrid eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Katalanen siegten am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen den Titelverteidiger mit 2:1 und können damit in der Retourpartie in einer Woche im Camp Nou den Einzug in die Vorschlussrunde fixieren.



Carles Puyol in der 49. und Eric Abidal in der 77. Minute sorgten für den verdienten Erfolg für Barca, nachdem Ronaldo in der 11. Minute für die Führung von Real gesorgt hatte.



Der portugiesische Superstar war aus einem Konter mit einem Flachschuss ins kurze Eck erfolgreich, wobei Barca-Ersatzgoalie Pinto beim Gegentreffer eine äußerst unglückliche Figur machte. Danach übernahmen die Gäste das Kommando, ließen jedoch gute Chancen durch Alexis Sanchez (16./Kopfball an die Stange), den eher farblosen Lionel Messi (24./Casillas parierte) und Andres Iniesta (29./aus wenigen Metern daneben) aus.