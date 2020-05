Barça verlängert mit Xavi

Spielmacher Xavi Hernandez und Stürmer Cristian Tello haben ihre Verträge beim FC Barcelona bis 2016 verlängert. "Für mich geht damit der Traum in Erfüllung, meine Profi-Karriere bei Barca beenden zu können", sagte der Welt-und Europameister Xavi am Donnerstag. Er habe sich mit der Vereinsführung auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Wenn der neue Kontrakt ausläuft, wird Xavi 36 Jahre alt sein.

Der aus dem Barca-Nachwuchs stammende Tello hatte erst vor gut einem Jahr sein Debüt in der Profi-Elf gegeben. Danach erhielt der 21-Jährige von Trainer Josep Guardiola weitere Bewährungschancen und wurde auch von dessen Nachfolger Tito Vilanova häufig eingesetzt. Für den zuletzt in Überform agierenden Weltfußballer Lionel Messi ist in Barcelona eine Erhöhung der Bezüge im Gespräch.