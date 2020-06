Barça: Rekordgewinn und Schuldenberg

48,8 Millionen Euro. Dies Zahl präsentierte Barças Vizepräsident Javier Faus voller Stolz am Donnerstag. Demnach konnte der FC Barcelona im vergangenen Spieljahr einen neuen Rekordgewinn einfahren.

Bei aller Freude über den erwirtschafteten Überschuss: Die Katalanen hätten den Rekordgewinn wohl gerne eingetauscht, zumal ausgerechnet der an Real Madrid verlorene Meistertitel dem Club zwölf Millionen Euro an Bonuszahlungen gespart habe. "Es wäre trotzdem immer noch die beste Bilanz zum Jahresabschluss in der Vereinsgeschichte gewesen", sagte Faus. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Barcelona jeweils einen Verlust geschrieben.

Für den Vizemeister stiegen dabei die Einnahmen um mehr als 20 Millionen Euro auf 494,9 Millionen, während die Ausgaben im Vergleichszeitraum auf 441,1 Millionen gesenkt werden konnten. Die im vergangenen Jahr stark erhöhten Einnahmen führte Faus unter anderen auf einen "spektakulären" Verkauf von Tickets zurück.