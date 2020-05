Balotelli wird Wahlkampf-Thema

Der Wechsel von Mario Balotelli zum AC Milan füllt in Italien nicht nur die Sportseiten: Drei Wochen vor den Parlamentswahlen am 24. und 25. Februar ist der Transfer zum Politikum geworden. " Mario Balotelli hat bei der Europameisterschaft mit seinen zwei Toren Deutschland zum Weinen gebracht, während der andere Mario, (der scheidende Premier Monti) mit seinen Steuern alle Italiener zum Weinen gebracht hat", witzelte Milan-Chef Silvio Berlusconi in einem TV-Interview am Mittwochabend.

Der Medienzar bestritt Vorwürfe seiner politischen Rivalen, laut denen er den Starstürmer von Manchester City für kolportierte 20 Millionen Euro gekauft hat, um kurz vor den Parlamentswahlen Wählerstimmen bei Milan-Fans zu gewinnen. "Nicht der Wahlkampf, sondern sportliche Erwägungen haben uns zu Balotellis Erwerb bewogen", versicherte Berlusconi.