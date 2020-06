Balotelli kommt nicht aus den Schlagzeilen

Bei Manchester City sorgte der exzentrische Stürmer Mario Balotelli in den letzten Tage für eine Schlagzeile nach der anderen. Zunächst war der Italiener im letzten Premier-League-Spiel gegen Sunderland (3:3) am vergangenen Samstag mit seinen Teamkollegen in einen Streit geraten, nachdem ihm diese die Ausführung eines Freistoßes verwehrt hatten. Danach soll es zu Handgreiflichkeiten in der Kabine mit Yaya Touré gekommen sein.

Zu Beginn der Woche erzählte Balotelli dann Journalisten, dass er Gast bei jener Prostituierten war, mit der sich auch schon Wayne Rooney vergnügt hatte. "Warum ich das verrate? Um Erpressungsversuchen zu entgehen", erklärte der 21-Jährige.

Am Donnerstag war Balotelli dann auch noch in einen Verkehrsunfall verwickelt. Er krachte mit seinem Bentley im Zentrum von Manchester in ein anderes Fahrzeug. Der italienische Teamspieler blieb dabei unverletzt, ein Fahrzeug-Insasse wurde hingegen vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

"Ich kann verstehen, warum seine Teamkollegen aufgebracht sind. Wenn er mit mir in einer Mannschaft gespielt hätte, hätte ich ihn jeden Tag geschlagen", sagte ManCity-Coach Roberto Mancini über seinen Landsmann, dem er erst Anfang März eine 150.000-Euro-Geldstrafe (das entspricht einem Wochengehalt) aufgebrummt hatte.

Balotelli war damals in der Nacht vor dem Ligaspiel gegen die Bolton Wanderers vor einem Strip-Lokal fotografiert worden und hatte damit zum zweiten Mal in dieser Saison den vereins­internen Zapfenstreich überzogen. Im Spiel selbst hat er trotz der unprofessionellen Vorbereitung einen Treffer beim 2:0-Heimerfolg gegen den Abstiegskandidaten erzielt.