Badji: Rapid hat einen neuen Stürmer

Am letzten Tag der Transferzeit, quasi in der letzten Spielminute wurde Rapid aktiv und verpflichtete mit Aliou Badji den gesuchten Mittelstürmer. Der 21-jährige Senegalese (1,89 m) kommt vom schwedischen Erstligist Djurgardens IF, wo er in 54 Pflichtspielen 15 Tore erzielen konnte.

Rapid hat die lange Zeit verunglückte Suche nach einem Stürmer mit Absagen einiger Kandidaten doch noch erfolgreich beendet. Die Verantwortlichen einigten sich mit Badji auf einen Dreieinhalb-Jahres-Vertrag bis Sommer 2022. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Badji erhält die Rückennummer 27.

Rapid Geschäftsführer Sport Fredy Bickel: „Aliou Badji ist ein Spieler, den wir seit Herbst auf unserer Liste hatten und der zu jenen Top 3-Stürmerkandidaten gehörte." Cheftrainer Didi Kühbauer meint: „Wir wollten unbedingt noch einen Stürmer verpflichten und freuen uns, dass es gelungen ist. Nicht, weil wir unseren aktuellen Angreifern nicht vertrauen, sondern, weil wir den Konkurrenzkampf um diese Position intensivieren möchten."

Aliou Badji zeigte sich freilich glücklich: „Ich kenne den Verein natürlich aus den Medien und er ist mir, nicht zuletzt durch seine Fans und die Spiele in Europa, ein Begriff. Ich bin ehrgeizig und werde versuchen, sehr schnell in die Mannschaft zu finden, weil ich zeigen will, warum man mich geholt hat.“