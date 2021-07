Austrias Suttner für sechs Wochen out

Die Wiener Austria muss rund sechs Wochen auf ÖFB-Teamspieler Markus Suttner verzichten. Der Linksverteidiger zog sich am Wochenende im Ligaspiel in Altach (1:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Eine Anfang der Woche durchgeführte Magnetresonanztomografie bestätigte die ursprüngliche Diagnose, gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Suttner verpasst damit nicht nur die kommenden Meisterschaftswochen, sondern auch die Länderspiele gegen Russland (15. November) und Brasilien (18. November). Weitere Einsätze im Herbst sind laut Klubangaben unwahrscheinlich.

Ins Austria-Mannschaftstraining zurückgekehrt ist dafür Alexander Gorgon. Der Flügelspieler hatte sich Ende August im Derby gegen Rapid (2:2) eine Seitenbandverletzung im Knie zugezogen.