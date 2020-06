Austrias Legendenklub

Was Herbert Feurer schon vor einiger Zeit beim Erzrivalen Rapid installiert hat, wird am Mittwoch bei der Austria in der Generali Arena offiziell präsentiert: ein Legenden-Klub. 61 noch lebende Ex-Spieler und 16 mittlerweile verstorbene Austrianer zählen zu dem auserwählten Kreis. Die Aufnahmekriterien sind hart und an Erfolge gebunden.



Eine Austria-Legende ist, wer mit den Veilchen zumindest 100 Pflichtspiele im violetten Trikot absolviert hat, drei oder mehr Titel (Meisterschaft oder Cup) gewonnen hat, und in einer Saison mit Titel zumindest ein Pflichtspiel in den Beinen hatte.



Von der Austria im Jahr 2012 dürfen sich Trainer Peter Stöger, sein Assistent Manfred Schmid und Sportvorstand Thomas Parits offiziell als Legende ansprechen lassen. Die Schirmherrschaft übernimmt Jahrhundert-Torschütze Felix Gasselich. Der Legenden-Klubraum befindet sich in der Südtribüne der Generali Arena.