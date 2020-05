Austrias Geschäft ohne Gewinn

Thomas Parits lässt sich in seinem Urlaub nicht aus der Ruhe bringen. Im Sommer laufen einige Verträge aus, dennoch will der AG-Vorstand der Austria erst im Trainingslager in der Türkei die ersten Gespräche mit den Spielern führen.

Bei zwei Austrianern wird es wohl zu spät sein. Zlatko Junuzovic will seinen Vertrag ohnehin nicht verlängern. Nach Angeboten von Hannover, Wolfsburg und Osasuna macht nun Werder Bremen das Rennen um den Spielmacher, der spätestens im Sommer die Austria verlässt. Außer Werder benötigt früher seine Dienste, dann erhält die Austria ein unerwartetes Körberlgeld.

Teamverteidiger Florian Klein hat ebenfalls noch kein konkretes Angebot zur Verlängerung des Vertrages auf dem Tisch liegen. Beobachtet wird er von Klubs aus Deutschland und Italien, das größte Interesse zeigt Köln. Auch Klein, einst von Ex-Trainer Karl Daxbacher vom LASK mitgebracht, würde gratis den Verein wechseln.