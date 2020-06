Philipp Zulechner: Die Austria als neue Chance

In der aktuellen Saison brachte es Zulechner, auch krankheitsbedingt wegen eines tückischen grippalen Infekts, nur zu zwei Kurzeinsätzen in der deutschen Bundesliga. In der zweiten Mannschaft konnte er aber mit vier Toren in zehn Spielen in der Regionalliga Südwest, der vierten Leistungsstufe, durchaus aufzeigen. „Ich kann mir nichts vorwerfen, nicht unzufrieden sein, was meine Leistung angeht“, so Zulechner.

Damit, dass er sich vorerst im deutschen Oberhaus nicht wirklich durchgesetzt hat, kann der Ex-Grödiger leben. „Es hat halt nicht sein sollen. Ich blicke da nicht mit Reue zurück, sondern denke, dass ich da gestärkt davon rausgegangen bin, einiges dazugelernt habe und jetzt konzentriere ich mich voll auf die Aufgabe bei der Austria“, sagte Zulechner.

Bei den im Winter nur sechstplatzierten Wienern gilt es jetzt vor allem wieder Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln. „Bei mir geht es darum viele Einsatzminuten zu bekommen, viele Spiele zu machen und alles andere wird dann von alleine kommen“, will sich Zulechner nicht wirklich mit seiner weiteren Zukunft auseinandersetzen. Die Wiener haben jedenfalls nach dem Leihende im Sommer eine Kaufoption sowie eine weitere einjährige Leihoption mit Kaufoption im Sommer 2016.

Sollten Zulechners Leistungen in Österreich passen, wird er sich aber wohl auch wieder für eine Aufgabe in der deutschen Bundesliga empfehlen. „Ich denke schon, dass sie auch noch an mich glauben“, sagte der Stürmer über seinen Ex-Club Freiburg. Für den deutschen Tabellen-14., bei dem er noch bis Sommer 2017 unter Vertrag steht, traf er innerhalb eines Jahres in neun Spielen nur einmal.

Der Unterschied zwischen seinem alten und neuen Arbeitgeber seien nicht groß. „Von der Qualität her denke ich ist es kein Rückschritt. Ich glaube, dass Austria Wien auf jeden Fall auch in der deutschen Bundesliga standhalten könnte“, wagte Zulechner einen Vergleich. Die Liga an sich sei aber schon viel größer in Deutschland, was auch für die Medien gilt. „Die Medienwelt ist schon sehr brutal. Ich will nicht sagen, dass es mir zugutekommt, aber es wird mir auch nicht im Wege stehen“, sagte Zulechner.