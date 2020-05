Ein Titel ist noch lange kein Gewinn

APAART10 - 12122006 - BARCELONA - SPANIEN: ZU APA TEXT SI - Austria Manager Markus Kraetschmer, waehrend der Ankunft am Dienstag, 12. Dezember 2006 am Flughafen in Barcelona. Austria bestreitet morgen Mittwoch ein Uefa-Cup Spiel gegen Espanyol Barcelona. APA-FOTO: GUENTER R. ARTINGER

© Bild: APA/Guenter R. Artinger