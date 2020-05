Austria unterliegt HSV

Ohne Kapitän und Jasager Manuel Ortlechner, der am Samstag in Wien-Schönbrunn seine Kerstin heiratete, testete die Austria in Hamburg vor 15.000 Zuschauern gegen den HSV und verlor 0:2.

Für den HSV war es die Generalprobe für die Liga, für die Wiener, die Stürmer Harrer bis Sommer an Grödig verleihen, der erste Test in der Vorbereitung. Der Unterschied war klar zu erkennen, die Hamburger waren dominant, hatten mehr und bessere Chancen.