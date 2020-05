Austria Salzburg als Sicherheitsrisiko

120 Polizisten, dazu Securitykräfte und Ordner, 1000 Meter Absperrgitter, ein Spezialzaun - es ist kein hochbrisanter G-8-Gipfel, für den diese Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen, nein: Ein Fußballspiel macht all diese Vorkehrungen notwendig. Ein drittklassiges Fußballspiel wohlgemerkt.



In Hall, einem beschaulichen Städtchen unweit von Innsbruck, herrscht Alarmstufe Violett. Am Montag kommt Austria Salzburg zum Aufsteiger in die Regionalliga West. Mit im Gepäck hat der Traditionsklub seine berüchtigten Anhänger - und die Angst vor Ausschreitungen mit den verfeindeten Fans von Wacker Innsbruck.