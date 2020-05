Austria offensiv gegen Kapfenberg

Will die Austria im Titelkampf ernsthaft mitmischen, darf eine 54 Jahre alte Serie (so lange ist es her, seit Kapfenberg in Wien zuletzt gegen Violett gesiegt hat) am Samstag nicht enden.



Trainer Karl Daxbacher versucht erst gar nicht die Favoritenrolle seiner Elf kleinzureden. "Wenn man Ansprüche stellt, muss man gegen die Obersteirer ohne Wenn und Aber gewinnen." Dementsprechend offensiv sind die Austrianer ausgerichtet - mit Barazite, Jun und Junuzovic hinter Roland Linz.



Trotz des Taktikfuchs Werner Gregoritsch und einem Erfolgserlebnis im Steirer-Derby (3:0 gegen Sturm) haben die Kapfenberger die schlechteren Karten. Tickets anderer Art können Austria-Fans vor und nach dem Kapfenberg-Spiel im Get Violett-Megastore der Generali-Arena beziehen: Für das Europa-League-Spiel gegen den rumänischen Mainz-Bezwinger Gaz Metan (Donnerstag, 19 Uhr in Favoriten), für das Derby am 21. August im Happel-Stadion und auch schon für die Austria-100-Jahre-Show am 20. November in der Wiener Stadthalle.