Austria: Mikulic kommt aus Australien, Turgeman aus Israel

Die Neuzugänge sechs und sieben bei der Wiener Austria stehen bereits ante portas: Von den Melbourne Knights aus Australien kommt der 20-jährige Angreifer Caleb Mikulic. Vonseiten der Veilchen steht eine offizielle Bestätigung noch aus, auf der Website der Knights spricht Mikulic aber schon ausführlich über seinen Wechsel.

"Für mich persönlich ist das der erste Schritt, um der Fußballprofi zu werden, der ich gerne wäre. Ich hoffe, es eröffnet mir neue Möglichkeiten für die Zukunft. Ich könnte nicht glücklicher sein, für einen Verein wie die Austria zu unterschreiben. Die Professionalität und die Ansprüche des Vereins sind über allen Erwartungen."

Mikulic wird der sechste Neuzugang nach den beiden Sturm-Spielern Christian Schoissengeyr und James Jeggo, Kopenhagen-Leihgabe Uros Matic, Ex-Admiraner Maximilian Sax und dem zuletzt vereinslosen Ivan Lucic. Und auch eine siebente Verpflichtung kündigt sich an: Von Maccabi Haifa soll Stürmer Alon Turgeman nach Wien-Favoriten kommen. Der 26-Jährige, in der vergangenen Saison an Hapoel Haifa verliehen und dort mit neun Toren in 21 Einsätzen, ist im Sommer vertragslos und somit ablösefrei zu haben.