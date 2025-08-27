Austria-Krise: Rauchende Köpfe, aber kein weißer Rauch

Bei der Wiener Austria fallen dieser Tage viele Worte, es wird gesprochen und heftig diskutiert, die Köpfe rauchen, dann gehen die handelnden Personen plötzlich auf Tauchstation. Meist kein gutes Zeichen. Nach dem Fehlstart in die neue Saison mit dem Aus im Cup und Europacup und nur einem Punkt aus vier Ligaspielen sind in der Führungsetage die unverändert vorhandenen Gräben wieder sichtbar geworden. In der Phase des sportlichen Erfolges im Frühjahr hatten sich die Protagonisten lediglich zurückgehalten.

Jetzt wird der Konflikt wieder ausgetragen. Am Montag gab es eine Krisensitzung, die ohne Ergebnis blieb, am Dienstag wurde wieder gesprochen. Der Wunsch der Vereinsseite, Investor und Sportvorstand Jürgen Werner aus dem Klub zu drängen, scheint ungebrochen, ist aber nach langem Bemühen immer noch nicht gelungen. Weil es in der aktuellen Konstellation der Austria auch gar nicht so leicht ist. Um Jürgen Werner als Investor samt seiner Gruppe WTF loszuwerden, müsste man mittlerweile acht Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein Betrag, den die Austria derzeit nicht hat. Pattsituation Noch schwieriger zu realisieren ist das Bestreben, Werner als Sportvorstand zu entfernen, was nur mit massivem Druck möglich wäre. Und dann kann er immer noch – laut Vertrag – seinen Nachfolger bestimmen, den die Austria einmal per Veto verhindern kann. Nicht aber den nächsten Vorschlag. Die Austria befindet sich in einer Pattsituation unterschiedlich denkender und handelnder Strömungen im Verein.