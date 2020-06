Kienast und Kamara sind in Wien Geschichte

Über Konkretes will und darf er freilich noch nichts sagen, immerhin ist er noch Angestellter der Austria. Aber Kienast könnte sich vorstellen, "auch in der 2. Liga zu spielen." Mit dem LASK wurde er in Verbindung gebracht. Und jeder, der Franco Foda kennt, weiß, dass der Sturm-Trainer seinen ehemaligen Musterschüler gerne wieder in Graz begrüßen würde. Immerhin war Kienast 2011 maßgeblich am Meistertitel der Steirer beteiligt. "Freilich, das ist eine renommierte Mannschaft mit vielen Möglichkeiten nach oben", sagt Kienast über ein Comeback an der Mur.

Ob er sich selbst Vorwürfe macht? "Ich wurde immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Und ich wollte immer wieder aufstehen, vielleicht ist mir das nicht ganz gelungen." Nachsatz: "Viele Chancen habe ich bei der Austria aber nicht bekommen."

Das Kapitel Kienast/ Austria ist geschlossen.