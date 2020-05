Bjelica vermisst Respekt

Auf eine Analyse des Spiels hatte er verzichtet. Dabei hätte es einiges zu besprechen gegeben: die fehlende Kreativität oder die Unkonzentriertheiten. Bereits vor dem Ausschluss war die Admira dabei, das Spiel unter Kontrolle zu bringen.

Ob es an der Mehrbelastung liegt? Bjelica: „Meine Spieler sind topfit, aber nicht mehr ganz frisch nach so vielen Spielen in so kurzer Zeit.“ Mittwoch folgt bereits das nächste: im Happel-Stadion gegen St. Petersburg.

