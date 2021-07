Austria bedient sich in Ried

Dieser Tage dreht sich vieles bei Ried und der Austria um den Europacup.



So luchsten die Wiener den Innviertlern unmittelbar vor den Donnerstag-Spielen in der Europa League Mittelfeldspieler Florian Mader ab. Statt mit Ried gegen Eindhoven (0:0) zu spielen, sah der 29-Jährige am Abend schon in der Generali-Arena seinen künftigen Kollegen gegen Gaz Metan Medias auf die Beine und steht im Kader für das Derby gegen Rapid am Sonntag.



Er könnte aber nicht der letzte Rieder Spieler sein, der den Weg an den Verteilerkreis findet: Seit Monaten zeigt die Austria Interesse an Teamspieler Daniel Royer. Das soll nach wie vor aufrecht sein, sofern Ried gegen Eindhoven ausscheidet und die Austria den Aufstieg in die Gruppenphase schafft. AG-Vorstand Thomas Parits wollte das Gerücht weder bestätigen noch dementieren. "Wir halten immer nach guten Spielern Ausschau."



In Ried reagiert man mittlerweile ziemlich allergisch auf das Thema Royer und dessen im Raum stehenden Transfer zur Austria. "Das macht mich langsam heiß. Warum soll ich mit solchen Spekulationen auseinandersetzen? Das interessiert mich nicht, und ich habe auch keine Lust dazu", sagt Manager Stefan Reiter.