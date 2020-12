Auslosung live: Österreichs Gegner für die WM-Qualifikation

Seit 1998 war Österreich bei keiner Weltmeisterschaft mehr. Ab Montag wird daran gearbeitet, diese Unserie zu beenden. Im FIFA-Hauptquartier in Zürich werden heute (ab 18 Uhr/live ORF Sport+) die Gruppen für die WM-Qualifikation ausgelost. Österreich ist dem zweiten von insgesamt sechs Töpfen zugeteilt.

Die Sieger der insgesamt zehn Pools sind fix bei der Endrunde 2022 in Katar dabei. Die Zweiten spielen in einem Play-off mit den zwei besten Nations-League-Ersten, die in ihrer WM-Quali-Gruppe nicht unter den Top zwei landeten, um die restlichen drei europäischen Startplätze. Los geht es im März, die restlichen Partien werden im September, Oktober und November ausgetragen. Das Play-off steigt im März 2022.