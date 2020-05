Auslosung: Erster Schritt Richtung WM 2014

Während die Deutschen derzeit noch ganz auf die EM in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) fokussiert sind, wird Kapitän Fuchs mit der ÖFB-Auswahl möglicherweise schon im Frühjahr WM-Qualifikationsspiele bestreiten. "Vorausgesetzt, dass Gegner, die nicht für die EM qualifiziert sind, gegen uns spielen wollen. Und dass sie nicht so stark sind und unser Teamchef daher nicht schon im nächsten Mai gegen sie spielen will", sagt ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig und stellt klar: "Die Entscheidung liegt bei Constantini." Dessen Vertrag endet vorerst aber mit Dezember 2011.



Darüber hinaus steht nur fest, mit welchen Gegnern es Constantini oder sein Nachfolger in der Qualifikation nicht zu tun bekommt: Und zwar mit jenen Nationen, die wie Österreich vor der Auslosung in den Außenseiter-Topf vier geworfen wurden. Sämtliche Nachbarländer von Italien bis Liechtenstein können Österreich hingegen heute zugelost werden.



Um die 31 Startplätze neben Fixstarter und Gastgeber Brasilien konkurrieren so viele Mannschaften wie noch nie. Nämlich 203. Mit 53 Teams ist Europa am stärksten vertreten.