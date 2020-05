Aufstand der Amateure im Cup

Auch die (von Ivica Vastic trainierten) Austria-Amateure waren bei ihrem Cup-Triumph dem Gegner aus der höheren Spielklasse technisch überlegen. Und so musste die Vienna drei Tage nach der Schlappe in Grödig am Freitag die zweite 0:4-Niederlage hinnehmen. Der Zweitligist trat in Favoriten allerdings stark ersatzgeschwächt an. Vor allem der Sohn von Vienna-Präsident Dvoracek war im Mittelfeld heillos überfordert.



Der derzeit einzige erfolgreiche Trainer aus der glorreichen Cordoba-Generation ist Willy Kreuz. Der 62-Jährige, der 1991 mit Stockerau nach einem Finalerfolg gegen Rapid sensationell Cupsieger geworden ist, sorgte mit dem ASK Bad Vöslau für eine Überraschung. Der NÖ-Landesliga-Klub gewann beim Regionalligisten Sportklub 2:1. Unter Kreuz hat Bad Vöslau in diesem Jahr noch kein Spiel verloren.