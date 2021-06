War also alles nur ein Luftschloss? Wie geht's jetzt mit dem FC Wacker weiter? Kommen die Innsbrucker aus dieser Nummer wieder heraus? Und wenn ja wie?

Der KURIER versucht die brennendsten Fragen rund um den Traditionsverein zu beantworten.

Wie groß sind die Außenstände des Investors mit Stichtag 1.Juni?

Ein hoher sechsstelliger Betrag sei ausständig, heißt es seitens des Vereins. In den vergangenen beiden Monaten konnten die Gehälter für die Spieler und Angestellten deshalb nur mit Verspätung ausgezahlt werden. "Seit mehreren Monaten werden die vertraglich fixierten Leistungen, seitens des Investors, nicht mehr in voller Höhe und Umfang geleistet, was den Verein und seine Tochtergesellschaften in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat."

Allein Lieferanten warten auf Gelder in Höhe von knapp 200.000 Euro. Vorstandssprecher Felix Kozubek berichtete in der Pressekonferenz von einer Sitzung mit dem Deutschen. "Glaubt ihr, mich interessiert es, ob die Mitarbeiter ihr Gehalt pünktlich bekommen", soll er demnach gesagt haben.

Seit wann gibt's Differenzen und Probleme mit den Zahlungen?

In den ersten Monaten waren die vereinbarten Gelder noch pünktlich auf dem Vereinskonto gelandet. Doch mit Fortdauer wurden die Zahlungen immer wieder an Bedingungen, wie etwa den Rücktritt von Präsident Jamnig oder die Bestellung der drei Geschäftsführer Dennis Aogo sowie Jens und Dennis Duve, geknüpft. "Auch die Bestellung von drei Geschäftsführern – auf Wunsch des Investors – hat zu keiner Verbesserung der Zahlungsmoral geführt", monieren die Vorstände.

Was plant nun der Wacker-Vorstand?

Der Vorstand bietet Matthias Siems den Rücktritt an, wenn dieser seinen Zahlungen nachkommt, zu denen er sich vertraglich verpflichtet hat. Das beeinhaltet neben den Geldern für zwei weitere Saisonen auch die Finanzierung des Trainingszentrums. Ein entsprechendes Schreiben hat der Anwalt des Hamburgers bereits erhalten. Insgesamt geht es dabei um eine Summe im zweistelligen Millionenbereich. Altpräsident Gerhard Stocker sagt: : "Wir haben geglaubt, wir haben den Richtigen an Bord geholt. Noch ein fieseres Spiel habe ich in meinem Leben nicht erlebt. Unser Geldgeber tut wie ein Diktator."

Warum hat der Vorstand die drei Geschäftsführer abberufen?

Seit Montag sind Dennis Aogo, Jens und Dennis Duve nicht mehr Geschäftsführer der FC Wacker GmbH. Der Vorstand sah sich aus mehreren Gründen zu dieser Maßnahme gezwungen. Der Verein war zuletzt nicht mehr handlungsfähig, weil Geschäftsführer und Vorstand praktisch nur mehr schriftlich oder gar via Anwälte miteinander verkehrten. Dazu herrschte bei den Vorständen die Sorge, der Investor bereite seine persönliche Exit-Strategie vor.

"Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über die FC Wacker Innsbruck GmbH würde dem Investor den sofortigen Ausstieg aus dem Investitionsvertrag ermöglichen. Da in den letzten Wochen längst überfällige Rechnungen von Lieferanten nicht beglichen wurden, war Gefahr in Verzug, dass eine mögliche Insolvenz schlagend geworden wäre", heißt es seitens des Vereins.

Wer ist Matthias Siems?

Mittlerweile würden die Verantwortlichen bei Wacker Innsbruck auch gerne wissen, auf wen sie sich da eingelassen haben. Bei seiner Präsentation wurde er als Spross einer alteingesessenen und vermögenden Hamburger Kaufmannsfamilie vorgestellt. Im Internet ist über diesen Matthias Siems erstaunlicherweise nichts zu finden. „Wir sind auch aktiv dahinter, uns zu verstecken“, sagte er im April im Gespräch mit dem KURIER, bei dem er nicht fotografiert werden wollte.

Der FC Wacker ließ Matthias Siems seinerzeit sogar durch das Innenministerium prüfen und holte bei Banken Auskunft über die Bonität des Hamburgers ein. Präsident Jamnig zuckt mit den Achseln: "Du kannst die Leute nicht menschlich und nach ihrem Charakter überprüfen." Laut KURIER-Informationen ist Siems übrigens nicht der vollständige Name des Investors.