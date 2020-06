Aufatmen und Anteilnahme im Fall Muamba

Bei denjenigen, die am Samstag hautnah am Geschehen waren, sitzt der Schock tief. Tottenham-Star Rafael van der Vaart, der etwa zehn Meter von Muamba entfernt auf dem Platz gestanden ist, beschrieb die Situation als "absoluten Tiefpunkt in meiner Fußball-Karriere. Es war einfach furchtbar, so einen jungen Spieler auf dem Boden um sein Leben kämpfen zu sehen."

Muamba wurde in Kinshasa in der heutigen Demokratischen Republik Kongo geboren und kam als Bürgerkriegsflüchtling im Alter von elf Jahren mit seiner Mutter Gertrude nach London.