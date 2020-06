Auf Ivanschitz und Levante wartet Real Madrid

Österreichs Fußball-Teamspieler Andreas Ivanschitz steht mit seinem Club UD Levante vor einer großen Prüfung. Der Club aus Valencia gastiert am Sonntag in der spanischen Meisterschaft bei Tabellenführer Real Madrid.

Real ist seit 28 Pflichtspielen ohne Niederlage und strotzt vor Selbstvertrauen. Allerdings reist auch Levante mit einer schönen Serie an. Ivanschitz und Kollegen sind in der Primera Division seit 4. Jänner ohne Niederlage und haben sich dank vier Siegen und vier Remis in den jüngsten acht Spielen auf Rang acht und damit im gehobenen Mittelfeld festgesetzt.

Real hat gegen Levante allerdings seit zweieinhalb Jahren ausschließlich Siege gefeiert. Im Dreikampf um den Titel könnten die Madrilenen (64 Punkte) am Vortag von den Verfolgern FC Barcelona (63) und Atletico Madrid (61) unter Druck gesetzt werden. Barca gastiert beim Drittletzten Real Valladolid, Atletico muss zu Celta de Vigo.