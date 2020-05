Auch in der Europa League warten große Brocken

Am Freitag ist Lostag in Monaco (ab 13 Uhr, live Puls4 und Eurosport). 48 Klubs werden in zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften gelost. Fix ist vorerst nur, dass Sturm in der Gruppe auf keinen Gegner aus Österreich treffen kann.



So gut wie fix ist aber auch, dass Österreichs Meister im vierten und letzten Topf sein wird.

Also warten auf die Grazer vielleicht nicht ganz so große Kaliber wie FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United oder Bayern München in der Champions League. Aber auch das Starterfeld in der zweiten Liga Europas kann sich durchaus sehen lassen. Klubs wie Tottenham, AS Roma oder Atletico Madrid können auch mit Topstars aufwarten.



Auch finanziell bekommen die Grazer für das Ausscheiden im Play-off gegen den weißrussischen Meister BATE Borisow ein Trostpflaster - rund 2,1 Millionen bekommen die Verlierer der letzten Qualifikationsrunde aus dem Champions-League-Topf.