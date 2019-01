Asien-Cup: Katar nach Überraschungssieg im Halbfinale

Katar hat mit einem Sieg gegen Turnierfavorit Südkorea überraschend das Halbfinale des Fußball-Asien-Cups erreicht. Der WM-Gastgeber von 2022 gewann am Freitag in Abu Dhabi mit 1:0 (0:0) und zog damit zum ersten Mal in die Vorschlussrunde des asiatischen Kontinentalturniers ein. Abdulaziz Hatem erzielte in der 78. Minute mit einem platzierten Fernschuss das einzige Tor der Partie.

Der mögliche Ausgleich von Südkoreas Hwang Ui-jo wurde wegen einer Abseitsposition des Angreifers nach Videobeweis nicht anerkannt. Südkorea um seinen Star-Spieler Son Heung-min von Tottenham Hotspur war einer der großen Favoriten auf den Titelgewinn. Die Koreaner scheiterten erstmals seit 2004 bereits vor dem Halbfinale des Turniers.

Der Gegner Katars wurde am Freitagabend zwischen Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate und Australien ermittelt.