Arsenal: Van Persie verlängert nicht

Arsenal und Topscorer Robin van Persie haben sich nicht auf eine Verlängerung des Vertrages einigen können. Der Niederländer gab am Mittwoch bekannt, dass er keinen neuen Kontrakt mit den Londonern unterzeichnen wird.



"In den letzten Gesprächen ist einmal mehr deutlich geworden, dass wir (Van Persie und Trainer Arsene Wenger, Anm.) in vielen Bereichen unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Zukunft von Arsenal haben."



Van Persies Vertrag läuft noch bis Ende der Saison, in englischen Medien wird jedoch spekuliert, dass der Stürmer noch vor Saisonbeginn den Verein verlassen könnte.