Arnautovic trifft bei Bremen-Sieg

Der SV Werder Bremen mühte sich gerade gegen den SC Freiburg ab. 2:2 stand es nach einer Stunde.



In dieser Situation fiel Trainer Thomas Schaaf tatsächlich der Name Marko Arnautovic ein. Also schickte er den Österreicher aufs Feld. Ein glückliches Händchen, das er damit beweisen sollte. Denn Arnautovic brachte die Bremer in der 65. Minute auf die Siegerstraße zurück. Mittels Kopftor nach einer Flanke von Marin.



Ein Argument, um in Bremen zu bleiben? Oder doch ein Abschiedsgeschenk? Arnautovic wird jedenfalls seit einigen Tagen mit dem niederländischen Klub PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. "Schauen wir einmal, was in der nächsten Woche passiert", lässt der Spieler sämtlichen Spekulationen freien Lauf.



Doch die Norddeutschen sollten in einer überaus unterhaltsamen Partie noch das 3:3 kassieren. Eine Minute später sorgte Hunt für das 4:3 (Elfmeter) und Wesley fixierte in der Nachspielzeit den Endstand. Acht Treffer, bisheriger Torrekord in einer noch kurzen Saison.