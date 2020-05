Altach bringt Schiedsklage gegen Liga ein

Für den SCR Altach ist die "Causa Admira" noch lange nicht abgeschlossen. Die Vorarlberger haben sich am Mittwoch entschlossen, eine Schiedsklage gegen die Bundesliga (unter Einbindung des FC Trenkwalder Admira) und einen Antrag auf Anordnung vorläufiger und sichernder Maßnahmen in der "Causa Doppelverträge/ Admira" einzubringen.



"Wir wollen dadurch alles erdenklich Mögliche unternehmen, um in größtmöglichem Umfang Licht in diese derzeit in Nebel gehüllte Angelegenheit zu bringen", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Altacher.



Ziel der Vorarlberger sei es darüber hinaus der Bundesliga vor Augen zu führen, dass sie in diesem Fall einer ihrer wesentlichsten Aufgaben, nämlich der Gewährleistung der Integrität des Wettbewerbs, nur unzureichend nachgekommen sei.