Dragovic bestätigt Transfer nach Kiew

Also doch. Nicht einmal eine Woche ist es her, das Aleksandar Dragovic „Nein“ gesagt hat. Nein zu einem Transfer, dem er gestern doch zustimmte. Der Abwehrchef des österreichischen Nationalteams wechselt vom FC Basel zu Dynamo Kiew. Neun Millionen Euro überweisen die Ukrainer als Ablöse in die Schweiz. Dragovic wird damit zum teuersten Fußballer Österreichs. Bisher konnte sich Marc Janko diesen Titel voller Stolz auf die Brust heften.

Dragovic flog auf Einladung von Dynamo-Präsident Igor Surkis Donnerstagfrüh von Basel via Nizza nach Monaco, wo er sich mit dem Klubboss persönlich auf den Deal einigte. Am Abend flog der 22-jährige Wiener nach Kiew weiter, um am Freitag die üblichen medizinischen Tests zu absolvieren. Danach wird er einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2018 unterschreiben.

Neues AngebotGut zwei Millionen Euro hatte Kiew dem Absolventen der Frank-Stronach-Akademie vor einer Woche geboten. Nach der Absage des Innenverteidigers entschlossen sich die Ukrainer, die Bemühungen zu verstärken und Dragovic ein neues Angebot vorzulegen. Am Donnerstagmittag sagte er schließlich zu.

Am Abend erreichte ihn der KURIER in der ukrainischen Metropole. „Ich bin extrem erleichtert, dass der Transfer über die Bühne ist“, sagte Dragovic. „Ich gehe zu Dynamo Kiew, weil sich der Klub enorm um mich bemüht hat. Dynamo hat große Ziele, auch international. Da möchte ich sehr gerne dabei sein.“ Schon im nächsten Sommer soll der Meistertitel gefeiert und danach die Champions League in Angriff genommen werden.

Mit dem kolportierten Transfer zu Inter Mailand war es zuvor nichts geworden. Nachdem sich die Italiener bereits mit Dragovic und dem FC Basel geeinigt hatten, scheiterte der Wechsel. Auch von Topklubs wie Dortmund, Arsenal, Liverpool, Everton oder dem HSV war der Abwehrspieler in der vergangenen Saison beobachtet worden. HSV-Trainer Thorsten Fink, der Dragovic 2011 nach Basel geholt hatte, wollte seinen ehemaligen Schützling erneut unter seine Fittiche bringen. Allein, das nötige Kleingeld fehlte. Die Norddeutschen boten Ende Juni vier Millionen Euro, Basels unterste Schmerzgrenze lag jedoch bei sieben Millionen.