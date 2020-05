Alfred Tatar fordert mehr Kampfgeist

In der dritten Runde standen die Vienna und Hartberg einander zuletzt gegenüber. Damals war die Welt aus Sicht der Döblinger noch in Ordnung. Sieben Zähler galt es zu bejubeln, darunter drei aus dem 1:0 gegen die damals noch punktelosen Steirer.



Acht Runden später markiert Hartberg immer noch das Tabellenende. Aber auch die Vienna (Platz acht) konnte seit Mitte April auswärts keine Partie mehr gewinnen. Damit sich das am Freitag (ab 18.30 Uhr) ändert, fordert Alfred Tatar mehr Kampfgeist: "Gegen Hartberg muss die Mannschaft physisch, kämpferisch und läuferisch immer präsent sein. Diesmal dürfen wir keine Minute verschlafen", sagt der Trainer, der auch am zwölften Spieltag auf Leistungsträger Marjan Markovic verzichten muss. Der 29-jährige Serbe, der bis 2013 bei der Vienna verlängert hat, zog sich erneut einen Muskelfaserriss zu und fällt für zwei bis drei Wochen aus. Neuzugang Dominik Rotter, der bei der 4:1-Pleite in Lustenau für das einzige Tor der Döblinger sorgte, ist auch gegen Hartberg fix gesetzt.