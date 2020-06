Alaba ist gesetzt, Schweinsteiger dabei

Nach den Strapazen der letzten Wochen gab Bayern-Coach Jupp Heynckes seinen Spielern am Montag frei. Am Dienstag flog die Delegation des deutschen Rekordmeisters mit insgesamt 188 Personen – darunter 20 Spieler – nach Südfrankreich.



David Alaba, der nach seiner starken Leistung beim 2:1-Sieg am Samstag gegen Hannover in der Bild erstmals in der Elf des Tages stand, ist auch gegen Marseille als linker Außenverteidiger gesetzt.

Mit dabei ist auch Bastian Schweinsteiger, der die letzten drei Partien der Bayern wegen einer Fußreizung verpasste. Heynckes wird aber erst am Spieltag über eine Kadernominierung entscheiden.



"Wir müssen versuchen, ein Tor zu erzielen, damit wir uns eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel erarbeiten", sagte Vorstandsboss Rummenigge, der vor den Franzosen warnt: "Wir sind nicht so arrogant zu glauben, dass das ein Selbstläufer wird."