Afrika-Cup mit Ouedraogo

Admira-Stürmer Issiaka Ouedraogo steht im vorläufigen 24-Mann-Kader von Burkina Faso für den Afrika-Cup. Das Aufgebot muss bis 7. Jänner noch um einen Mann reduziert werden. Das Turnier in Äquatorialguinea dauert von 17. Jänner bis 8. Februar.

Ouedraogo wird seinem Club damit in der Vorbereitung auf das Bundesliga-Frühjahr aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen. Die erste Frühjahrsrunde steht am 14./15. Februar auf dem Programm.

Mit Salzburgs Naby Keita darf ein weiterer Bundesliga-Spieler mit einer Nominierung für das Kontinentalturnier rechnen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zählte in der Qualifikation zu den Stammspielern Guineas.